¡Cuidado con los asaltos! Estas son las zonas más peligrosas

Alison Mishell Rodríguez, de 19 años, fue capturada en el kilómetro 38 hacia la autopista a Palín, Escuintla, señalada de robar al menos cinco celulares junto a tres personas más, quienes se subieron a un bus, aprovechando que iba llenó para despojar de sus pertenencias a los pasajeros, sin que estos se dieran cuenta.

La presunta delincuente fue capturada gracias a que una de sus víctimas la descubrió, por lo que alertó de inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes en seguimiento a la denuncia, la capturaron, sin embargo, sus cómplices lograron darse a la fuga.

Ojo en aglomeración

Como Alison, un promedio de 700 delincuentes denominados carteristas han sido capturados este año, al ser sorprendidos robando en conciertos, ferias, procesiones, buses urbanos y extraurbanos, paradas de buses, centros comerciales y la Sexta Avenida en la zona 1, entre otros sectores, donde aprovechan la aglomeración de personas.

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que la 18 calle de la zona 1, y calzada José Milla, sobre la 12 avenida de la zona 6, así como La Parroquia, La Atlántida, en la zona 18 y cercanías del mercado La Terminal, en la zona 4, son los lugares en donde más han identificado carteristas.

La PNC hace un llamado a la población para denunciar a estos delincuentes. (Foto: José Pos/Nuestro Diario)

"Incluso, hay mercados y terminales de buses en donde han pegado fotos de delincuentes que han quedado evidenciados en cámaras de vigilancia, para alertar a la población a que tenga precaución con sus pertenencias y más si ve a esas personas", dio a conocer Montejo.

"Hemos detectado que estos delincuentes observan, analizan e identifican a sus víctimas, se acercan, se amontonan y logran sustraer las pertenencias y después le pasan lo robado a sus cómplices. Ellos siempre van dos, tres o más, por eso cuando la Policía logra capturar a uno, ya no tiene lo robado, porque se lo han pasado a otros cómplices", informó César Mateo, portavoz de la PNC.

Mateo explicó que una potencial víctima de esos malhechores son personas que llevan joyas, billeteras, celulares de alta gama o accesorios ostentosos a la vista.

Denuncia

Ante esos hechos de violencia, la PNC hace un llamado a la población para denunciar a estos delincuentes, al número 110 de dicha institución, porque solo así, los uniformados pueden identificar y capturar al o a los delincuentes.

También se insta a que continúen con el proceso y denuncien formalmente ante el Ministerio Público, para aportar características, detalles del robo, entre otros datos que aportan a que los delincuentes sean investigados, sancionados y sentenciados, y no recobren su libertad de inmediato.