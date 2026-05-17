Vinicius lidera sufrido triunfo del Real Madrid en Sevilla

La leyenda del Atlético Antoine Griezmann disputó este domingo sus últimos minutos ante su afición frente al Girona (1-0) y recibió un emotivo homenaje en el Metropolitano, mientras que un gol de Vinícius dio la victoria en Sevilla (1-0) al Real Madrid.
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Un Real Madrid en el que fue titular y jugó los 90 minutos el delantero francés Kylian Mbappé, a pesar de su polémica con su entrenador Álvaro Arbeloa el jueves, el Sevilla pudo respirar tranquilo al confirmar su estancia una temporada más en la máxima división.
El capitán de la selección francesa había criticado la decisión de Arbeloa de dejarlo en el banquillo ante el Oviedo, ya descendido, cuando estaba listo para jugar, asegurando que su entrenador le había dicho que era "el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Gonzalo, Vinicius y Mastantuono". Algo que el DT merengue negó haber dicho minutos después.
Mbappé, jugador más decisivo de club blanco con 41 goles en 42 partidos en todas las competiciones, 24 de ellos en Liga, ha sido objeto de críticas por parte de la prensa española y por una gran parte de la afición merengue, que le reprocha una actitud demasiado individualista.
Este domingo dio el pase de gol a Vini en el minuto 14 en el Sánchez Pizjuán.
Le quedará un último partido por disputar, el próximo domingo contra el Athletic Club, para intentar reconquistar al público madrileño, antes de incorporarse a los Bleus para su preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 19 de julio).