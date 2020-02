Dennis Arana volvió a Guatemala y así fue recibido

El día se llegó y Dennis Arana volvió a su país tras representar dignamente a Guatemala en el certamen de La Academia.

A su llegada al aeropuerto internacional La Aurora, Arana fue recibido por su familia, amigos y una gran cantidad de admiradores que llegaron para saludarlo y felicitarlo.

#dennisarana este sábado vuelve Dennis Arana, representante guatemalteco en @lacademiaazteca



Algunas seguidoras de hacen presentes para darle la bienvenida al guatemalteco. @soy_502 pic.twitter.com/teUTa6r5nK — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) February 29, 2020

Visiblemente emocionado, Dennis agradeció el apoyo que recibió durante más de tres meses, donde pudo vencer los obstáculos que se le presentaron, así como el crecimiento que tuvo como persona.

"Muchas gracias por este recibimiento, no lo esperaba de esta manera. Me siento muy emocionado de volver a Guatemala para estar con mi familia y todas las personas que me han mostrado su apoyo", expresó durante una conferencia de prensa que ofreció tras su arribo.

#dennisarana el representante guatemalteco ofrece entrevista a @AztecaGuate antes de encontrarse con su público en las afueras del aeropuerto La Aurora. @soy_502 pic.twitter.com/1eJT0IGLaW — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) February 29, 2020

Tras el encuentro con la prensa, Arana salió para saludar a sus admiradores que llegaron con carteles, globos y gritaban su nombre.

Dennis Arana pasará unos días en Guatemala y posteriormente regresará a México para integrarse a la gira que realizará esta generación de académicos por Honduras, Guatemala y varias ciudades de México que arrancará en las próximas semanas.

"Voy a estar un tiempo en Guatemala 10 días para compartir con mis seguidores, luego regreso a México a planear la gira de la Academia". señaló.