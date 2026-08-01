Madre e hija mueren tras ser atacadas con arma de fuego dentro de su vivienda

Un testigo indicó que antes de ser asesinadas, las víctimas habrían discutido con el atacante.
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Madre e hija fueron asesinadas a balazos por un hombre, quien las sorprendió en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Nuevo Amanecer, Jutiapa.
Socorristas del Comando Voluntario de Rescate, acudieron al llamado de auxilio de los residentes, mientras agentes policiacos resguardaron el área en busca de evidencias.
A la llegada de los elementos confirmaron el fallecimiento de Cindy Paola Aroche Uz, de 23 años.
Mientras, la madre, Maritza Aroche Martínez, de 42 perdió la vida en el vehículo en que la transportaban al Hospital Nacional de Jutiapa.
Habrían discutido con el atacante
Un testigo comentó que la víctimas conversaban en su casa, cuando ingresó un hombre vestido de negro, con quien tuvieron una acalorada discusión, luego este sacó un arma y las atacó.
La Policía montó un operativo en la zona en busca del criminal, pero este logró escapar en una motocicleta negra.
Las investigaciones no descartan que este caso esté vinculado a la venta de drogas.