Traficante de migrantes se lanza de auto en movimiento intentando huir

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El traficante realizó la maniobra de escape durante una persecución en Texas.

Una persecución vehicular tuvo lugar en la ciudad de Hebroville, Texas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) persiguieron a un contrabandista de personas que transportaba a once migrantes indocumentados en el interior del vehículo donde se conducía.

Según el reporte del jefe USBP, Rosario "Pete" Vásquez, el traficante, llevó a cabo maniobras peligrosas e imprudentes en su intento de escapar de las autoridades poniendo en riesgo la vida de los extranjeros. El hombre se habría lanzado del auto aún en movimiento dejando a los extranjeros en su interior.

Los agentes detuvieron al conductor y a los 11 migrantes que transportaba en su vehículo. (Foto: Cuenta X @USBPChief)

Las autoridades no reportaron personas heridas. Cinco migrantes fueron encontrados dentro de camión y otros seis fueron encontrados encerrados en la caja del camión. El piloto fue aprehendido poco después de haber huido.

Las autoridades recalcaron que los traficantes de personas no tienen ninguna preocupación por la vida y por la seguridad de los migrantes. También recordaron los riesgos e hicieron énfasis en que no vale la pena cruzar la frontera ya que esta permanece cerrada.

*Con información de Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos