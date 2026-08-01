Cámara de seguridad graba a un hombre que entra a robar a un inmueble (Video)

El hecho delictivo quedó grabado por medio de una cámara de vigilancia dentro de un local de Escuintla.
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La cámara de seguridad de un local en Escuintla documentó un robo durante las primeras horas de este jueves 31 de julio en Escuintla.
Según la descripción del video, el hecho se registró segundos antes de las 06:00 horas de este día.
En el video se puede observar que un hombre dentro del inmueble, por algunos segundos observa el lugar y decide tomar una escalera multiposición.
En el lugar se encontraban varias escaleras, por lo que acomodó una de ellas para poder escapar de la escena.
En cuestión de segundos logra saltarse el muro y se va del lugar.
Mira el video: