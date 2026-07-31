FIFA da marcha atrás y retira su plan de inversión privada tras rechazo

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La FIFA dio marcha atrás este viernes y retiró su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba abrir a la inversión privada la gestión comercial de sus principales competiciones, tras la fuerte oposición de dirigentes y confederaciones de distintas regiones del fútbol mundial.

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"Nuestro propósito siempre ha sido -y siempre será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar en un comunicado el final de la iniciativa.

Inmediatamente después de que se diera a conocer esta propuesta, la FIFA afrontó una creciente rebelión contra dicho proyecto de apertura a capital privado, la cual también provocó la dimisión este viernes de Carlos Cordeiro, principal asesor del presidente de esta entidad deportiva.

España y Portugal afirmaron que no organizarán el Mundial 2030 si Infantino no se retracta en su idea de privatizar la FIFA.

España, Portugal y Marruecos son encargados de la realización del evento de 2030, sin embargo la idea de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo, para dar entrada a capital privado están provocando molestia en los participantes.

Según los medios españoles la FIFA quiere explotar los derechos a través de una empresa filial llamada "FIFA Forward Enterprise", valorada en 20.000 millones de dólares para vender un 20% de su capital para obtener unos 4.200 millones de dólares.

"Queremos ayudar a crear los próximos 'Cabos Verdes'": el argumento de Gianni Infantino en defensa de FIFA Forward Enterprise. pic.twitter.com/7bzVKavoXU — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 30, 2026

¿Cuál es el propósito de privatizar la FIFA?

El plan es que cada federación pasara de recibir los 8 millones de dólares como en el ciclo 2023-2026 a 20 millones de dólares en el ciclo 2027-2030. Cada federación podría optar, incluso a ingresar 20 millones más a través del FIFA Fast Forward Programme, destinado a proyectos estratégicos, algo con lo que muchos están en contra.

Recientemente la UEFA dirigida por Aleksander Ceferin está en contra de la idea de Gianni Infantino.

"Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes", expresa en un comunicado Ceferin.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), que acaba de ser anfitriona del Mundial habló:

"CONCACAF y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. CONCACAF se reafirma en que el futuro del fútbol y su principal activo, debe permanecer en manos de la familia del fútbol", dice.

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) dijo que evalúa la propuesta, mientras la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) manifestó su malestar. La Confederación Africana de Fútbol (CAF), por el momento se mantiene neutral.

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