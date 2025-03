-

El columnista del New York Times, Zeynep Tufekci, afirmó que la comunidad científica engañó deliberadamente al público sobre el origen del COVID-19.

En un artículo publicado el domingo 16 de marzo Tufekci sostuvo que, a pesar de que muchos científicos sospechaban que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan China, decidieron ocultar o minimizar esta información para evitar una discusión pública sobre la seguridad de este.

Tufekci argumentó que esta decisión fue un intento de crear una apariencia de consenso y que algunos funcionarios y científicos incluso llegaron a ocultar hechos cruciales, engañar a periodistas y orquestar campañas de desinformación para mantener la verdad oculta.

En el artículo original titulado "Nos engañaron gravemente sobre el acontecimiento que cambió nuestras vidas", Zeynep Tufekci argumentó que la comunidad científica "ocultó o minimizó hechos cruciales" a propósito, para engañar al público sobre las precauciones de seguridad "terriblemente laxas" del laboratorio.

El New York Times inicialmente rechazó la teoría de fuga del laboratorio del COVID-19 cuando la reportera científica de Gray Lady, Apoorva Mandavilli, publicó en su cuenta de X que esta era "racista".

Sin embargo, un grupo de científicos que publicaron un artículo en contra de esta teoría en realidad creían que era probablemente cierta.

Por otro lado, el funcionario de la OMS, Jeremy Farrar, el Dr. Anthony Fauci y el director del Instituto Nacional de Salud, Francis Collins, presionaron a los científicos para que publicaran el artículo en contra de la teoría de la fuga de laboratorio.

Además, se descubrió que los científicos conspiraron para engañar al reportero científico Donald J. McNeil, Jr. mientras investigaba esta teoría.

No obstante, una carta publicada en la revista Lancet que rechazaba la teoría fue organizada por Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, que había recibido fondos públicos para realizar investigaciones en el laboratorio de Wuhan antes de la pandemia.

Mientras tanto, la CIA y el Departamento de Energía concluyeron que la fuga de laboratorio era el origen probable del COVID-19, aunque con poca confianza debido a la falta de datos.

La columna del New York Times que expuso la conspiración de la comunidad científica para ocultar la verdad sobre los orígenes del virus fue celebrada por muchos usuarios de redes sociales que habían sospechado de la comunidad científica desde el principio.