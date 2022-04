Johnny Depp reveló su duro proceso de desintoxicación junto a Amber Heard

Durante el juicio en el que Johnny Depp demanda a Amber Heard por difamación, el famoso reveló en el estrado algunos de los altercados físicos que tuvo con su exesposa, entre ellos su proceso de desintoxicación.

El actor habló de su proceso de desintoxicación, afirmando que fue muy duro, pues Amber exigió irse junto a él y en todo momento tomó el control de este vulnerable momento.

El famoso eligió su isla privada en Bahamas para limpiarse y entre en sus argumentos comentó que ella le negaba sus medicamentos para su tratamiento, que fue uno de los procesos más dolorosos físicamente por los que ha atravesado.

"Cuando tomas pastillas, no quieres dejar eso que hace que te sientas bien, empiezas a temblar, sientes ese viaje en tu sistema", expresó acerca de su adicción.

El famoso tomó un tratamiento para salir de sus adicciones, así que creyó correcto alejarse a un lugar privado para evitar a los paparazzi y podía ser anónimo. Su proceso de desintoxicación comenzó entre julio y agosto de 2014.



"La mejor manera de describir la desintoxicación es como intentar salir de tu cuerpo. Tu cuerpo tiembla, el dolor es algo que nunca he experimentado antes".



Johnny relató que un día a las 2 o 3 de la madrugada, le pidió su mediación a Heard y ella le respondió que aún no era hora.



"Odio tener que admitir esto pero ese fue el punto más bajo en el que he caído como ser humano porque tenía que decirle 'por favor, ¿puedo tomarme mis medicinas?'", aseguró.



"Me senté en el suelo, llorando, pidiéndole a otro ser humano que por favor me diese las medicinas, ella insistía en que no, que el horario era a las 4".



Johnny dijo que para calmarse por no recibir su medicación se metía en la ducha con agua muy caliente, para "aplacar" los receptores de su cuerpo.



Le dije al Dr. Kipper (el doctor a cargo de su tratamiento) y Lloyd (su enfermera), que ella me había negado la medicación cuando la necesitaba, les dije: 'tenemos que salir de la isla', no puede quedarse conmigo mientras hago el resto de la desintoxicación.



Él afirmó que le pidió permiso a Heard unos días para poder terminar con la desintoxicación, pero al momento de irse lo acusó de abandonarla y de no valorar lo que ella hacía por él.