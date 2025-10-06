Derrumbe bloquea paso en ambos sentidos en carretera a El Salvador

-

La PMT Villa Canales también reportó una colisión y otro derrumbe en las cuestas de la avenida Hincapié, además de tránsito cargado en Boca del Monte.

Durante la madrugada de este lunes 6 de octubre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Villa Canales reportó un derrumbe en el kilómetro 24 de la Carretera al Salvador, el cual provocó la obstrucción total de los cuatro carriles y la interrupción del paso vehicular en ambos sentidos.

(Foto: PMT Villa Canales)

Rutas alternas

Ante la situación, varios conductores han optado por utilizar rutas alternas, como la carretera hacia Boca del Monte, donde ya se registra una alta carga vehicular.

La PMT de Villa Canales recomienda circular con precaución y tomar vías alternas como la avenida Petapa, Aguilar Batres o la vía privada, además de salir con tiempo adicional y atender las indicaciones de los agentes en el lugar.

Por su parte, Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, respectoal derrumbe ocurrido en el kilómetro 24 de la Carretera al Salvador, la PMT advirtió que la situación genera mayor circulación hacia sectores como la vía alterna del sur, Santa Catarina Pinula y Boca del Monte.

(Foto: PMT Villa Canales)

En otro punto, la institución informó sobre una colisión entre dos vehículos en el kilómetro 10.5 de las cuestas de la avenida Hincapié, en dirección a la Ciudad Capital.

(Foto: PMT Villa Canales)

El percance mantiene bloqueado el carril derecho mientras los agentes de tránsito brindan apoyo para retirar los automóviles y restablecer la circulación.

Además, la PMT reportó otro derrumbe que involucra un árbol caído en el kilómetro 11.4 de las cuestas de la avenida Hincapié, en conexión con Boca del Monte.

(Foto: PMT Villa Canales)

El material caído obstruye un carril y medio con dirección a la capital, por lo que se realizan las coordinaciones necesarias para despejar el área.

Asimismo, la PMT de Villa Canales informó sobre tránsito cargado en la avenida principal de Boca del Monte hacia la Ciudad de Guatemala.

Agentes de tránsito se mantienen en distintos puntos del sector para regular la movilidad vehicular.

(Foto: PMT Villa Canales)

Otros percances Ciudad Guatemala

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala informó sobre varios incidentes registrados este lunes en distintos puntos de la capital.

Uno de ellos ocurrió en el kilómetro 7 de la ruta a El Salvador yendo del bulevar Los Próceres hacia el Trébol Vista Hermosa donde una camioneta colisionó contra una pared publicitaria y derribó un poste. Los Bomberos Municipales auxiliaron a la conductora en el lugar, mientras se realizan labores de limpieza para restablecer el tránsito entre las zonas 10 y 15.

En otro punto, la PMT reportó una camioneta con fallas mecánicas en el bulevar Liberación y 15 avenida de la zona 13, la cual afectaba el carril central hacia el área del Obelisco. Agentes de tránsito coordinan el retiro del vehículo y recomiendan precaución durante las maniobras.

También se registró un percance en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, en zona 18, donde una motorista resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. El otro vehículo involucrado se dio a la fuga. En un hecho distinto, una persona en motocicleta fue atendida en la 16 avenida y 9 calle de la zona 6, luego de sufrir un accidente; las autoridades indicaron que la víctima presentaba indicios de ebriedad.