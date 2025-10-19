Derrumbe en CAES: así se encuentra el área afectada

El 6 de octubre pasado, se registró un derrumbe en el kilómetro 24 de Carretera a El Salvador. Autoridades han informado sobre cómo se encuentra la ruta.
Te interesa: Así está el paso por el kilómetro 24 ruta a carretera a El Salvador (video)
Durante casi dos semanas, la circulación en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador se ha visto afectada debido a un derrumbe de grandes proporciones.
El 15 de octubre, 10 días después del derrumbe, culminaron las tareas de limpieza y búsqueda.
Este sábado 18 de octubre, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que avanzaron en la limpieza final de los carriles con sentido de Guatemala a El Salvador. Y anunciaron que trabajan para habilitar un carril más que se sume a los dos que actualmente ya están funcionando.
El derrumbe
El lunes 6 de septiembre, un derrumbe en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador sorprendió a quienes transitaba por el lugar.
Socorristas llegaron al lugar y de inmediato comenzaron con las labores de limpieza.
Mientras se realizaban los trabajos, autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) confirmaron que una persona quedó soterrada.
Se trata de un guardia de una nueva obra que se estaba realizando en el lugar, quien no fue localizado.