Familia es desalojada por no pagar el alquiler debido al Covid-19

Una familia se quedó sin hogar en Coatepeque debido a la falta de trabajo que ha provocado el aislamiento social, por el Covid-19.

Sus siete integrantes vivían en el Barrio Independencia, pero fueron desalojados ya que no pudieron pagar el alquiler.

Moisés, el padre de cinco pequeños, explicó en una entrevista a un medio local su situación:

"Ya no pude pagar la renta, la señora ya no quiso esperarme y luego nos sacaron, no tenemos a dónde ir, le pedí una ayuda un señor de que me diera un momento para estar cerca de la bomba, estoy pidiendo una ayuda", expresó.

Afortunadamente, una persona que no quiso revelar su nombre les brindó apoyo para que la pareja y sus hijos tengan techo en el cacerío El Refugio.

Sin embargo, la familia necesita alimentos como granos básicos, azúcar, incaparina y café, también ropa y pants para niños. Para apoyarlos puedes comunicarte al teléfono de Moisés: 4798-7986.

