Capturan a "Los Poffets" tras ser señalados de robar carros

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Dos guatemaltecos y tres extranjeros fueron capturados tras operativo.

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Cinco personas terminaron capturadas durante un operativo luego de haber sido señalados de ser responsables de robos continuos de automóviles en el oriente del país.

Elmo Cerquín Escobar, de 50 años, de nacionalidad peruana; Edwin Byron Cortez Madriz, de 42; Darlin Jannette Rivas Hernández, de 47, ambos nicaragüenses; así como los guatemaltecos Giovani Antonio Echeverría Briceño, de 29, y Ander Willian Villacorta, de 55, fueron capturados señalados de integrar la banda de robacarros denominada "Los Poffets".

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la primera detención ocurrió en la terminal de buses de Guastatoya, El Progreso, donde Cerquín Escobar fue sorprendido presuntamente forzando la cerradura de una camioneta Hyundai gris.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dos radios satelitales y prendas de vestir con las que lograban despistar y darse a la fuga. (Foto: PNC)

Vecinos del sector lo retuvieron y vapulearon antes de la llegada de las autoridades, por lo que fue trasladado a un hospital y quedó bajo custodia policial. Tras el seguimiento e investigación del caso, agentes ubicaron a los otros cuatro presuntos integrantes cuando se desplazaban en un microbús blanco en el kilómetro 55 de la ruta al Atlántico.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dos radios satelitales, cuatro celulares y prendas de vestir que presuntamente utilizaban para cambiar su apariencia luego de cometer los robos.

Las investigaciones del caso continúan en desarrollo para poder esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de "Los Poffets".