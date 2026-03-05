Descubre el poder de tu mente este 15 de marzo con Maya Alonzo

Fortalecer tu mente te permitirá equilibrar tus emociones y pensamientos.
La cotidianidad, el cansancio y estrés diario suele desconectar el corazón y la mente, impactando en esa voz interna que guía nuestra vida.
Gestionar este dialogo interno, te permitirá encontrar un equilibrio y mayor conciencia en tus emociones y sentimientos.
Si quieres experimentar algo diferentes, Maya Alonzo, experta logoterapeuta y locutora radial, te invita a disfrutar de un espacio de reconexión, amor propio y bienestar.
"Tú vales, tú importas y lo que piensas y sientes importa", dice Alonzo, quien moderará este espacio entre mujeres, en donde se "convive con alegría y vida".
Este 15 de marzo, a las 15:00 horas podrás encontrar un espacio para potencializar tu propósito de vida y tu autoconocimiento.
El evento se realizará en el Auditorio Petapa, ubicado en la Avenida Petapa 23-01 de la zona 12, adquiere tus entradas aquí.
No esperes y vive esta experiencia transformadora para encontrar el poder dentro de ti.