Descuentos y promociones en la Fiesta de la Vivienda 2025

Banco Industrial dio la bienvenida a la novena edición de la Fiesta de la Vivienda, un evento que se llevó a cabo el 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro Financiero Bi, Torre 3 Nivel 3.
Durante tres días, los guatemaltecos exploraron en un solo lugar más de cien proyectos habitacionales, conocer opciones de financiamiento y dar el primer paso hacia el sueño de tener casa propia.
El año pasado, la Fiesta de la Vivienda reunió a más de mil visitantes y, para 2025, se espera superar esa cifra gracias a la participación de 31 desarrolladoras como Íntegro y Milésimo, entre otros.
Un espacio para dar el primer paso hacia tu hogar
Además de conocer las propuestas de casas y apartamentos, los asistentes tuvieron acceso a:
- Asesoría personalizada de especialistas en créditos hipotecarios.
- Precalificación inmediata para conocer su capacidad de financiamiento.
- Opciones de crédito accesibles y convenientes.
- Información clara sobre el proceso de compra de vivienda.
- Descuentos y promociones exclusivas para los visitantes.
Reconocimientos que respaldan la excelencia
El compromiso de Banco Industrial ha sido reconocido por el Fondo Hipotecario Asegurador (FHA) con tres galardones de oro:
- Entidad Aprobada con mayor crecimiento en monto asegurado.
- Mayor índice de financiamiento dentro del Sistema FHA.
- Mayor cantidad de viviendas de interés social aseguradas.
Con esta novena edición, Banco Industrial reafirma su papel como aliado estratégico en el camino hacia la vivienda propia, impulsando el desarrollo del sector inmobiliario y acercando a miles de familias guatemaltecas a cumplir su sueño de tener un hogar.