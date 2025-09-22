Descuentos y promociones en la Fiesta de la Vivienda 2025

-

Banco Industrial dio la bienvenida a la novena edición de la Fiesta de la Vivienda, un evento que se llevó a cabo el 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro Financiero Bi, Torre 3 Nivel 3.

Durante tres días, los guatemaltecos exploraron en un solo lugar más de cien proyectos habitacionales, conocer opciones de financiamiento y dar el primer paso hacia el sueño de tener casa propia.

El año pasado, la Fiesta de la Vivienda reunió a más de mil visitantes y, para 2025, se espera superar esa cifra gracias a la participación de 31 desarrolladoras como Íntegro y Milésimo, entre otros.

“ En Banco Industrial trabajamos para crear oportunidades que acerquen a las personas a cumplir sus metas de vida. Tener una vivienda propia es un sueño para muchas familias, y queremos acompañarlas en cada paso de este camino con la asesoría y las soluciones financieras. ” Efraín Caballeros , subgerente de Créditos Vivienda – Vehículos en Banco Industrial.

Un espacio para dar el primer paso hacia tu hogar

Además de conocer las propuestas de casas y apartamentos, los asistentes tuvieron acceso a:

Asesoría personalizada de especialistas en créditos hipotecarios.

Precalificación inmediata para conocer su capacidad de financiamiento.

Opciones de crédito accesibles y convenientes.

Información clara sobre el proceso de compra de vivienda.

Descuentos y promociones exclusivas para los visitantes.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Reconocimientos que respaldan la excelencia

El compromiso de Banco Industrial ha sido reconocido por el Fondo Hipotecario Asegurador (FHA) con tres galardones de oro:

Entidad Aprobada con mayor crecimiento en monto asegurado.

Mayor índice de financiamiento dentro del Sistema FHA.

Mayor cantidad de viviendas de interés social aseguradas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Con esta novena edición, Banco Industrial reafirma su papel como aliado estratégico en el camino hacia la vivienda propia, impulsando el desarrollo del sector inmobiliario y acercando a miles de familias guatemaltecas a cumplir su sueño de tener un hogar.