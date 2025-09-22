Versión Impresa
Descuentos y promociones en la Fiesta de la Vivienda 2025

  • Por Redacción comercial
22 de septiembre de 2025, 12:43
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Banco Industrial dio la bienvenida a la novena edición de la Fiesta de la Vivienda, un evento que se llevó a cabo el 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro Financiero Bi, Torre 3 Nivel 3.

Durante tres días, los guatemaltecos exploraron en un solo lugar más de cien proyectos habitacionales, conocer opciones de financiamiento y dar el primer paso hacia el sueño de tener casa propia.

El año pasado, la Fiesta de la Vivienda reunió a más de mil visitantes y, para 2025, se espera superar esa cifra gracias a la participación de 31 desarrolladoras como Íntegro y Milésimo, entre otros.

En Banco Industrial trabajamos para crear oportunidades que acerquen a las personas a cumplir sus metas de vida. Tener una vivienda propia es un sueño para muchas familias, y queremos acompañarlas en cada paso de este camino con la asesoría y las soluciones financieras.
Efraín Caballeros
, subgerente de Créditos Vivienda – Vehículos en Banco Industrial.

Un espacio para dar el primer paso hacia tu hogar

Además de conocer las propuestas de casas y apartamentos, los asistentes tuvieron acceso a:

  • Asesoría personalizada de especialistas en créditos hipotecarios.
  • Precalificación inmediata para conocer su capacidad de financiamiento.
  • Opciones de crédito accesibles y convenientes.
  • Información clara sobre el proceso de compra de vivienda.
  • Descuentos y promociones exclusivas para los visitantes.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
Reconocimientos que respaldan la excelencia

El compromiso de Banco Industrial ha sido reconocido por el Fondo Hipotecario Asegurador (FHA) con tres galardones de oro:

  • Entidad Aprobada con mayor crecimiento en monto asegurado.
  • Mayor índice de financiamiento dentro del Sistema FHA.
  • Mayor cantidad de viviendas de interés social aseguradas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
Con esta novena edición, Banco Industrial reafirma su papel como aliado estratégico en el camino hacia la vivienda propia, impulsando el desarrollo del sector inmobiliario y acercando a miles de familias guatemaltecas a cumplir su sueño de tener un hogar.

