El desgarrador relato de Debanhi Escobar creado con Inteligencia Artificial (video)

La inteligencia artificial logró recrear el relato de Debanhi Escobar, contado por ella misma.

"Mi nombre es Debanhi Escobar y esta es mi historia". Con esta frase comienza un video que se ha vuelto viral en redes sociales en el que el caso de la mexicana es recreado a partir de la Inteligencia Artificial.

El clip fue compartido por la cuenta "Relatos Humanos", que se ha dedicado al "Storytelling IA", un género sobre narrativa construida con esta tecnología que ha cobrado popularidad.

Durante seis minutos, el retrato de Debanhi relata cómo ocurrió la tragedia del 8 de abril 2022 en donde perdió la vida luego de que dos de sus amigas la enviaran sola en un taxi de aplicación tras salir de fiesta.

Foto: captura de video

"El plan era ir a una fiesta en la Calle Simón Bolívar (...) pero las cosas no saldrían como lo planeado. Durante dos horas recorrimos varios locales, unos de los cuales ya estaban cerrados".

"Debanhi" cuenta cómo finalmente llegaron a la fiesta y en horas de la madrugada comenzaría su pesadilla. "Las cámaras captaron cómo un hombre me perseguía hasta afuera del local, salí corriendo y lo pateé. Yo ya me encontraba bajo los efectos del alcohol", relata.

"Mis amigas llamaron a un taxi que fue a buscarme a las 3:55 de la madrugada. Mis amigas dejaron mi suerte en manos de un taxista que acababan de conocer, me abandonaron. En ese momento supe que no eran mis amigas", continúa.

"Ayúdame a hacer justicia"

El video cuenta que 13 días después, empleados de un motel cercano reportarían olores fétidos provenientes de una cisterna del lugar.

"Mi papá logró identificar mi cuerpo gracias a un crucifijo que siempre llevaba conmigo. El sitio se había revisado incluso con perros de búsqueda más de cuatro veces, mis papás habían estado a dos metros de aquella cisterna días antes y no había rastros de mí", puntualiza.

Finalmente, el retrato artificial exige justicia para que su caso no quede impune y así evitar más tragedias similares. "Ahora que no estoy aquí, ayúdame a hacer justicia manteniendo vivo mi recuerdo y recuerda que: Si mañana no regreso ¡búsquenme por todas partes!", termina.

Mira el relato: