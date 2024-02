¿Falsa inclusión? Destapan supuesto fraude en "Miss Universe"

-

Miss Universo 2023 está en el ojo del huracán luego de que se filtraran videos donde se escucha a la dueña y organizadores hablando de supuestos planes frudulentos acerca de la inclusión en el certamen.

La cadena mexicana Imagen Televisión filtró videos donde se aprecia a Anne Jakrajutatip, la dueña del evento, junto a otros organizadores para hablar de la nueva inclusión, que al parecer es falsa.

"Pero solo entre nosotros sabemos... pueden competir, pero no pueden ganar", se escucha al inicio del video, "Ellas solo quieren drama y no podemos vender un show sin drama", dijeron, además de esto mencionaron que todo está conectado por "dinero".

En una reunión celebrada el 21 de octubre de 2023, en las oficinas de Raúl Rocha, con la participación de varios integrantes de la directiva de la organización se discutió el tema de la inclusión y se dio a entender que, pese a que se abrieron puertas a varias mujeres que antes no llenaban los requisitos para el evento, no podrían ganar.

"Mujeres trans, casadas, divorciadas, mujeres de diferentes edades, es nuestra estrategia de comunicación porque... ustedes entienden... pero ellas no entienden", se escucha decir , como parte de su estrategia.

"En este tour estamos creando estas oportunidades que mencionas", "también necesitamos chicas que les guste el fashion y aun no, como dijiste, sabemos que pueden competir, pero no ganar, pero podemos tener un elenco de chicas de todo tipo para que sean nuestras modelos, de todas las medidas, colores, etc", continúan. Ese mismo día Raúl Rocha firmó el acuerdo como nuevo dueño de Miss Universo.

Acerca del certamen:

Miss Universo 2023 se celebró en San Salvador, El Salvador, el 19 de noviembre y defendió la positividad corporal, la inclusión y la diversidad, muchos vieron este cambio como algo positivo, además se resaltó la riqueza de Centroamérica, logrando que muchas personas conocieran más la región.

Sheynnis Palacios de Nicaragua se llevó la corona y esta victoria marcó el primer triunfo de Nicaragua en la historia del certamen.