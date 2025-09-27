"Destino Final" y "El Encierro", las cárceles que se propone construir en Guatemala

-

Diputados proponen crear dos nuevas cárceles exclusivas para mareros, donde ni siquiera pudieran recibir visitas presenciales.

Después de que Estados Unidos declaró como terrorista a la pandilla del Barrio 18, diputados del Congreso indicaron que "es momento de retomar las discusiones sobre la forma en que Guatemala debería actuar en contra de las maras".

En ese marco, se presentó un proyecto de ley que plantea tomar como modelo la megacárcel que existe en El Salvador para recluir a los pandilleros y en donde, según ese Gobierno, los maleantes están aislados y deben trabajar para ganar sus alimentos.

Congresistas del bloque Cabal proponen que Guatemala cuente con dos prisiones similares a esa, cuyos nombres serían "Destino Final" y "El Encierro". Entre los dos recintos, habría capacidad para internar a 2,750 mareros, se lee en la iniciativa 6649.

El texto, que deberá ser conocido durante una sesión plenaria, indica que ambos penales se ubicarían en Izabal, en una finca que quedaría a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional y donde funcionaría la "Instalación Militar La Fortaleza".

Fuente: Iniciativa 6649

Aislados y trabajando por su comida

Julio Héctor Estrada, ponente de la propuesta, indicó que el objetivo es "enfrentar de manera urgente y contundente la crisis de seguridad que vive Guatemala, causada en gran parte por las actividades criminales que las maras y pandillas dirigen desde el interior de las cárceles".

Para solucionar tal aspecto, se plantea que los reclusos de "El Encierro" y "Destino Final" no reciban visitas presenciales, sino únicamente virtuales, y que trabajen para ganar la comida que se les brinde. Además, no tendrían ningún acceso a dispositivos electrónicos, como celulares, o señal de internet.

Aunque las prisiones fueren parte del Sistema Penitenciaro, se buscaría que la seguridad perimetral esté a cargo del Ejército.