Detalles de la segunda edición de la Copa Guate Banrural en EE. UU.

-

El fútbol guatemalteco volverá a reunir a sus aficionados más allá de las fronteras. El próximo domingo 7 de septiembre, a las 17:00 horas, el BMO Stadium de Los Ángeles, California, será el escenario de la segunda edición de la Copa Guate Banrural, un encuentro amistoso que enfrentará a Comunicaciones FC y Club Social y Deportivo Municipal.

Avalado por la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, el evento reunirá a jugadores y cuerpo técnico, garantizando un espectáculo deportivo competitivo y con el ambiente característico de un clásico nacional.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Un evento para la comunidad guatemalteca en el extranjero

La Copa Guate Banrural busca fortalecer el vínculo entre los guatemaltecos que residen en Estados Unidos y sus raíces, promoviendo la unidad familiar y el arraigo cultural a través del deporte.

“ Es una cita con la emoción, la historia y la identidad, para que nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, especialmente en California, puedan volver a sentir esa conexión profunda con su país, con sus raíces, con su gente. ” Juan Luis Fonseca , gerente general de Banrural.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Además, figuras históricas del fútbol nacional como Juan Carlos Plata, Martín Machón, Juan Manuel Funes y Mario Acevedo serán embajadores de la Copa, representando el legado de los grandes clásicos.

Entradas y puntos de venta

Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 8 de agosto en Ticketmaster, con diversas localidades para que familias completas puedan asistir.

La Copa Guate Banrural 2025 será una celebración del orgullo nacional, de la pasión por el fútbol y del lazo que une a los aficionados con su país, sin importar la distancia.