Detalles de la segunda edición de la Copa Guate Banrural en EE. UU.

El fútbol guatemalteco volverá a reunir a sus aficionados más allá de las fronteras. El próximo domingo 7 de septiembre, a las 17:00 horas, el BMO Stadium de Los Ángeles, California, será el escenario de la segunda edición de la Copa Guate Banrural, un encuentro amistoso que enfrentará a Comunicaciones FC y Club Social y Deportivo Municipal.
Avalado por la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, el evento reunirá a jugadores y cuerpo técnico, garantizando un espectáculo deportivo competitivo y con el ambiente característico de un clásico nacional.
Un evento para la comunidad guatemalteca en el extranjero
La Copa Guate Banrural busca fortalecer el vínculo entre los guatemaltecos que residen en Estados Unidos y sus raíces, promoviendo la unidad familiar y el arraigo cultural a través del deporte.
Además, figuras históricas del fútbol nacional como Juan Carlos Plata, Martín Machón, Juan Manuel Funes y Mario Acevedo serán embajadores de la Copa, representando el legado de los grandes clásicos.
Entradas y puntos de venta
Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 8 de agosto en Ticketmaster, con diversas localidades para que familias completas puedan asistir.
La Copa Guate Banrural 2025 será una celebración del orgullo nacional, de la pasión por el fútbol y del lazo que une a los aficionados con su país, sin importar la distancia.