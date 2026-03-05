Versión Impresa
Un día como hoy: jueves 5 de marzo

05 de marzo de 2026, 08:10
(Foto: Shutterstock)

En 2001, Microsoft lanza Office XP, una versión de su suite ofimática, la primera y única cuyo nombre no contiene números.

5 de marzo

  • 1827 – Fallece Pierre-Simon Laplace, influyente astrónomo y matemático.
  • 1946 – Winston Churchill pronuncia el discurso del "Telón de Acero" en Fulton, Misuri.
  • 1960 – El fotógrafo Alberto Korda toma la icónica imagen "Guerrillero Heroico" de Che Guevara.
  • 1970 – Entra en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
  • 1974 –Nace la actriz estadounidense Eva Méndez.
  • 2013 – Fallece Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

Conmemoraciones

Día Mundial de la Eficiencia Energética.

Eventos astronómicos

Buen momento para observar Marte o Júpiter si se encuentran visibles esa temporada, especialmente después del atardecer. La Luna, dependiendo de su fase mensual, puede apreciarse en creciente o menguante visible varias horas en la noche. Continúa el incremento de minutos de luz solar conforme se aproxima el equinoccio.

(Foto: Shutterstock)

Santoral del día

  • San Juan José de la Cruz: patrono de la isla de Isquia (Italia) y copatrono de Nápoles.
  • San José de León Torres: se le considera protector de los educadores-
  • San Vicente de Ferrer: predicador y misionero, patrón de los constructores y agricultores.
  • Santa Oliva: considerada patrona de las jóvenes.

