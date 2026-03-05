Un día como hoy: jueves 5 de marzo

En 2001, Microsoft lanza Office XP, una versión de su suite ofimática, la primera y única cuyo nombre no contiene números.
5 de marzo
- 1827 – Fallece Pierre-Simon Laplace, influyente astrónomo y matemático.
- 1946 – Winston Churchill pronuncia el discurso del "Telón de Acero" en Fulton, Misuri.
- 1960 – El fotógrafo Alberto Korda toma la icónica imagen "Guerrillero Heroico" de Che Guevara.
- 1970 – Entra en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
- 1974 –Nace la actriz estadounidense Eva Méndez.
- 2013 – Fallece Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
Conmemoraciones
Día Mundial de la Eficiencia Energética.
Eventos astronómicos
Santoral del día
- San Juan José de la Cruz: patrono de la isla de Isquia (Italia) y copatrono de Nápoles.
- San José de León Torres: se le considera protector de los educadores-
- San Vicente de Ferrer: predicador y misionero, patrón de los constructores y agricultores.
- Santa Oliva: considerada patrona de las jóvenes.