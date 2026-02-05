"El diablo viste de Prada 2" arrasa con su tráiler

-

El libro de Lauren Weisberger de 2003, "El diablo viste de Prada", se transformó en un fenómeno mundial al ser llevado a la pantalla grande, recientemente, el tráiler de su secuela arrasó en cuestión de horas.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt regresan con el guion de Aline Brosh McKenna que adapta la novela de Weisberger, el cóctel explosivo que se convirtió en un icono de la cultura pop.

Foto: Oficial.

La curiosidad por la secuela ha logrado que el adelanto sea viral a muy poco de su publicación. Según 20TH Century Studios, la publicación logró dos millones doscientos veinte mil vistas en 24 horas, un hito para un tráiler de esta producción.

"Gracias por hacer de 'El diablo viste de Prada 2' el tráiler de 20th Century Studios más visto de todos los tiempos", comentaron.

222,000,000 trailer views in 24hrs? Groundbreaking. Literally.



Thank you for making The Devil Wears Prada 2 the most viewed 20th Century Studios trailer of all time. pic.twitter.com/aa1n8gPiE8 — 20th Century Studios (@20thcentury) February 4, 2026

La trama

Dos décadas después Andy Sachs, Miranda Priestly y compañía volverán a las andadas este 2026 con nuevas aventuras en el mundo de los negocios, las redes, la IA y la moda.

En la reciente publicación de la historia Andy regresa a la revista "Runway". Sin embargo, Miranda no la recuerda. De inmediato aparecen escenas de distintas ciudades europeas, en un momento, Emily recuerda a Andy mientras el estrés en los pasillos por correr para sacar la edición, se vuelve más evidente.

MIRA: