Diana Golden: "Me pidieron que me callara por el caso de Zoel Cruz"

Diana Golden habló sobre el caso de Zoel Cruz y lamentó que el guatemalteco haya sido víctima de la delincuencia del país.

Recientemente, la actriz colombiana Diana Golden habló sobre el caso de su "sobrino" guatemalteco y manifestó que ella estuvo alzando la voz, sin embargo, la familia más cercana del joven artista le pidió que se callara.

"Ya no se pudo indagar por la situación y a mí me pidieron que me callara", dijo Golden al programa De Primera Mano.

Yuli de León, madre de Zoel Cruz confirmó a Soy502 que por temor a represalias le pidieron a Golden mantener discreción sobre el tema, pues ella y sus otros hijos podían correr peligro.

"La verdad es que sí se le pidió que no hablara del caso, porque nosotros que vivimos aquí en Guatemala sí corremos peligro. Ella no vive aquí. Pero, lo único que pido ahora es poder saber donde está mi hijo, tener algo verídico", dijo la madre de Cruz.

Las declaraciones de Diana Golden por el caso de su sobrino guatemalteco que tiene 10 meses desaparecido. pic.twitter.com/FRWjygDGqU — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) September 16, 2022

"La súplica de la madre de Zoel"

La madre del cantante mencionó que a estas alturas ella está consciente de la situación que atraviesa y que es probable que su hijo ya no esté vivo.

Sin embargo, la progenitora de Zoel señaló que lo único que pide a las autoridades es que agilicen la investigación y así poder encontrar el cuerpo.

"Yo como madre tengo el presentimiento que mi niño ya no está aquí, a lo que yo voy y quiero es encontrar algo verídico y saber dónde está su cuerpo", comentó Yuli.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Z O E L C R U Z® (@zoelcruzgt)

"Sin rastro"

El pasado 12 de septiembre, se cumplieron 10 meses de la desaparición de José Zoel Cruz de León, quien fue sacado a la fuerza de un restaurante de Zacapa tras ofrecer un concierto privado.

Conforme transcurren los días, la familia sigue sin tener noticias de su paradero y recurren en redes sociales para solicitar ayuda para encontrarlo.

¿Qué dice el Ministerio Público?

Soy502 consultó con el Ministerio Público (MP) sobre los avances del caso, pero confirmaron que no pueden revelar detalles para no entorpecer las investigaciones.

La institución externó que la Fiscalía a cargo del caso continúa desarrollando las diligencias.