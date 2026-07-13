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DIANA premia con un vehículo a ganador de Jalapa

  • Por Redacción comercial
13 de julio de 2026, 10:15
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Productos DIANA entregó oficialmente un vehículo totalmente nuevo gracias a la campaña "Meté gol y ganá con DIANA", celebrando junto a los guatemaltecos la pasión por el fútbol.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Durante 3 meses, los guatemaltecos pudieron participar para ganar premios como vales de combustible, descuentos en tiendas de conveniencia, televisores, barras de sonido, mucho producto DIANA y por supuesto el gran premio, un carro que fue entregado a un participante de Jalapa.

Queremos agradecer a todos los guatemaltecos por participar y felicitamos a los ganadores. En DIANA, siempre buscamos estar más cerca de nuestros consumidores y ser parte de cada una de sus celebraciones.
Alejandra Ríos
, Category Business Owner para DIANA.

DIANA invita a todos los guatemaltecos a seguir celebrando la fiesta del fútbol y a estar muy pendientes de las próximas promociones.

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