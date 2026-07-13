DIANA premia con un vehículo a ganador de Jalapa

Productos DIANA entregó oficialmente un vehículo totalmente nuevo gracias a la campaña "Meté gol y ganá con DIANA", celebrando junto a los guatemaltecos la pasión por el fútbol.
Durante 3 meses, los guatemaltecos pudieron participar para ganar premios como vales de combustible, descuentos en tiendas de conveniencia, televisores, barras de sonido, mucho producto DIANA y por supuesto el gran premio, un carro que fue entregado a un participante de Jalapa.
DIANA invita a todos los guatemaltecos a seguir celebrando la fiesta del fútbol y a estar muy pendientes de las próximas promociones.