Dictan falta de mérito a Aldo Dávila en caso por el que perdió la inmunidad

Un juez dictó falta de mérito por los delitos por los que era acusado el diputado Aldo Dávila, a quien le acusaban de haber agredido a un agente de la PNC.

El Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal dictó falta de mérito a favor del diputado Aldo Dávila, por un caso que inició por la supuesta agresión hacia un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

La diligencia se llevó a cabo este viernes 18 de febrero y durante la audiencia se discutieron los detalles sobre lo ocurrido con la presunta agresión contra un PNC.

Después de la audiencia, el diputado Aldo Dávila se refirió al caso y agradeció a las personas que llegaron a mostrarle su apoyo.

Además, puntualizó que el caso era político y la persecución era de la Fiscal General, Consuelo Porras; el presidente de la República, Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

El caso por el que se le acusaba

El hecho que se le imputó a Dávila en la audiencia se refería a un incidente ocurrido el 3 de septiembre de 2020 durante una manifestación afuera del Congreso.

En aquella oportunidad, Dávila se dirigió a un agente de la Policía Nacional Civil de forma prepotente. La acción surgió cuando el policía le impide el paso al diputado. "Usted no me va a poner la mano allí señor. Cuidadito conmigo que soy diputado y no me va a faltar el respeto gato abusivo, patán", dijo Dávila en aquella oportunidad.

Días después, el agente de PNC presentó una denuncia ante el Ministerio Público y el ente investigador realizó la investigación. Se presentó el antejuicio y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron quitarle la inmunidad para que fuera investigado.

