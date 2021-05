Diego Boneta: serie de Luis Miguel "fue un antes y un después" (video)

Diego Boneta fue entrevistado por la cadena CNN y habló acerca de cómo cambió su carrera el éxito alcanzado por "Luis Miguel: la serie".

La fama del actor y cantante mexicano, Diego Boneta, se disparó luego de interpretar al famoso y controversial Luis Miguel, en la serie acerca de su vida que ya cuenta con dos temporadas exitosas.

Diego Boneta durante su entrevista con CNN. (Foto: Captura de pantalla)

El periodista José Manuel Rodríguez conversó con Boneta y le preguntó: "¿Cómo cambió tu vida la serie de Luis Miguel?".

A lo que Boneta respondió: "Siento que fue un antes y un después. Como productor también fue algo muy especial para mí porque es la primera vez que estoy tan involucrado en todos los sentidos: como actor, como cantante, como productor.

El protagonista reveló que no esperaban el éxito que alcanzó la serie. "Realmente no nos esperábamos el gran éxito que tuvo la primera temporada. Cuando sucedió fue muy impresionante porque ya he aprendido a lo largo de mi carrera que las expectativas son malas, uno nunca sabe, entonces fue una gran sorpresa", explicó.

"Con la segunda temporada fue aún más importante porque las secuelas son difíciles, las segundas temporadas siempre son más complicadas", dijo y agregó que la primera parte estuvo basada en un libro, pero la segunda temporada no.

"Tomó como tres años porque mucho de eso fue el proceso de investigación que Daniel Krauze, que es el escritor, realizó", contó.

"Fue mucho de platicar con Luis Miguel antes de la segunda temporada para poder recapitular ese momento de su vida del que no hay libro. Fue justo por eso que nos tardamos tanto porque no queríamos apresurarnos, el equipo detrás es lo que hace exitoso esto", enfatizó el actor que personaliza a "el Sol de México".

