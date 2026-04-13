Simeone: "¿Semifinales? Tengo fe de que el equipo siga respondiendo"

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El técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone se mostró cauto este martes de cara al partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Barcelona del martes y no reveló si su equipo saldrá al ataque o a defender los dos goles de renta de la ida.

"Todo lo que imaginemos (sobre un plan de partido) puede ser sólo imaginación", dijo Simeone.

El Atlético ganó 2-0 en la ida al Barça en el Camp Nou, pero Simeone prefirió no desvelar si jugará a amarrar el resultado o a buscar más goles.

"Después empieza el juego y evidentemente todo lo que podamos decir queda atrás", aseguró el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Así que fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo haciendo y seguridad en lo que queremos", añadió.

"Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso", afirmó el técnico colchonero.

❝Sabemos el rival al que nos vamos a enfrentar, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar❞.



— Simeone pic.twitter.com/CryF2r0AZs — Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2026

Simeone no reveló si jugará Jan Oblak en la portería, después de que en la ida el argentino Juan Musso defendiera el arco atlético por los problemas físicos del esloveno.

Tampoco quiso comentar la mano de Marc Pubill en el área en la ida por la que el Barcelona formuló una queja formal a la UEFA.

En un saque de puerta en el minuto 55, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que tomó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero.

"Los árbitros tienen un gran trabajo por delante, muy difícil en cada partido y más cerca de la finales", se limitó a afirmar el "Cholo".