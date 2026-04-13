Lamine Yamal: "En estos momentos salen los jugadores de verdad"

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El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, aseguró este martes que en partidos difíciles como la vuelta de cuartos de Champions del martes contra el Atlético, en el que están obligados a remontar, es "cuando salen los jugadores de verdad".

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"A principio de temporada se cuestionó mucho mi nivel, la pubalgia... y quería que llegaran estos momentos que es cuando salen los jugadores de verdad", afirmó Yamal en la rueda de prensa previa al encuentro.

Tras perder el miércoles pasado 2-0 en el Camp Nou en la ida de cuartos de final de la Champions, el Barça saltará al césped del Metropolitano obligado a remontar.

"Lo dejaremos todo por este escudo. Creo que será un partido de 90 minutos, o más, porque estamos seguros de que no está acabado y creo que la remontada es muy posible. Para esto estamos aquí", advirtió.

El joven delantero azulgrana será una de las piezas fundamentales del Barça para intentar superar la eliminatoria, pero aseguró no sentir una excesiva presión.

"No creo que recaiga todo sobre mí, pero bueno, si pasa, tampoco me importaría", aseguró, consciente de que muchos ojos están puestos en él.

Lamine ha hablado. pic.twitter.com/ysgNfHi3aS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026

"Desde pequeño, he tenido que asumir más responsabilidades de las que me tocaban, entonces estoy un poco acostumbrado", recordó.

"Sólo pienso en disfrutarlo, en no verlo como un problema sino como una virtud, y disfruto cada momento que paso con mis compañeros. Toda la confianza que me dan, para mí es oro", insistió el 10 del Barça.

Lamine se mostró convencido de que el vestuario del Barça cuenta con muchos jugadores capaces de remontar partidos como el del martes.

El joven delantero, que confía en poder verse pronto con una Champions y un Mundial, también mostró su esperanza teñida de ironía de que el esquema del rival el miércoles le permita desarrollar su juego de desborde en el uno contra uno.

"Espero que el Cholo me haga un favor", afirmó.