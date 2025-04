Diez momentos clave que marcaron el Pontificado del papa Francisco

-

Conoce estos diez momentos clave que marcaron el legado del papa Francisco como líder de la Iglesia.

EN CONTEXTO: Muere el Papa Francisco este Lunes de Pascua

El fallecimiento del papa Francisco a los 88 años marca el fin de un pontificado profundamente transformador para la Iglesia católica y el mundo.

A lo largo de más de una década, Jorge Mario Bergoglio (nombre de nacimiento), primer papa latinoamericano y jesuita, dejó una huella indeleble a través de sus gestos, reformas y posturas progresistas. Estos son 10 momentos clave que definieron su legado:

1. Elección como Papa (2013)

El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el papa número 266, convirtiéndose en el primer pontífice latinoamericano y jesuita. Eligió el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y cercanía con los pobres.

Primera aparición como papa el 13 de marzo de 2013. (Foto: El País)

2. Publicación de Laudato si' (2015)

Con esta encíclica, Francisco alertó sobre la crisis ambiental y el cambio climático, invitando a una conversión ecológica global y denunciando el impacto en los más pobres.

La encíclica fue publicada el 18 de junio de 2015, fue la primera encíclica de la Iglesia Católica Romana dedicada específicamente al medio ambiente. (Foto: Laudato Si' Movement)

3. Reforma de la Curia Romana

Lideró una reorganización interna del Vaticano, reduciendo estructuras burocráticas y buscando mayor transparencia, especialmente en temas financieros.

Modernizó y reorganizó la Curia Romana para hacerla más misionera, eficiente, transparente y al servicio de toda la Iglesia, colocando la evangelización y la caridad en el centro de su acción, y fomentando una Iglesia más sinodal, con mayor participación de laicos y con un enfoque menos burocrático.

Modernizar y reorganizar la Curia Romana para hacerla más misionera. (Foto: Cope)

4. Defensa de los migrantes

Desde su primer viaje a Lampedusa en 2013, mostró una postura firme a favor de los migrantes, denunciando la "globalización de la indiferencia".

8 de julio de 2013, el primer viaje del pontificado de Francisco. (Foto: Vatican News)

TE INTERESA: El Vaticano revela la causa de muerte del papa Francisco

5. Encuentro con el Gran Imán de Al-Azhar (2019)

Firmó en Abu Dhabi el "Documento sobre la fraternidad humana", en un gesto histórico para el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes.

El Gran Imán de Al Azhar destacó al papa Francisco como “hombre de paz y de humanidad”. (Foto: Vida Nueva)

6. Sínodo para la Amazonía (2019)

Convocó este importante encuentro eclesial para dar voz a los pueblos indígenas, visibilizar la crisis ambiental y la misión pastoral en la región.

El papa Francisco en su homilía en la misa de apertura del Sínodo expresó que "muchos hermanos y hermanas en Amazonia llevan cruces pesadas y esperan la consolación liberadora del Evangelio y la caricia de amor de la Iglesia y es por ellos y con ellos que debemos caminar juntos".

El Sínodo especial para la región Amazónica fue celebrado en Roma del 6 al 27 de octubre. (Vatican News)

7. Misa y bendición en pandemia (2020)

Durante los días más duros del confinamiento por COVID-19, dio una emotiva bendición "Urbi et Orbi" desde una Plaza San Pedro vacía, pidiendo por el mundo entero.

Esse vídeo do Papa Francisco concedendo a bênção Urbi et Orbi,completamente sozinho na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 27 de março de 2020, durante o momento mais crítico da pandemia de COVID-19, é um das mais emblemáticos da história. De arrepiar.pic.twitter.com/Pr6kva2bgT — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 21, 2025

8. Postura frente a los abusos sexuales en la Iglesia

Reconoció errores, pidió perdón y promovió medidas más estrictas para combatir el abuso y proteger a los menores dentro del clero.

En su momento el Papa Francisco condenó los abusos sexuales de ministros de la Iglesia en contra de niños y niñas. Los calificó como crímenes abominables. pic.twitter.com/EPHoqqkzOV — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) April 21, 2025

9. Viajes a zonas en conflicto

Visitó lugares como Irak y Sudán del Sur, llevando un mensaje de paz, reconciliación y esperanza en medio de contextos de violencia y persecución.

El sumo pontífice viajó a zonas peligrosas de África pues eran los lugares "donde el papa era más necesario". (Foto: ABC)

10. Enfoque pastoral inclusivo

Mostró apertura al diálogo sobre temas complejos como el papel de los divorciados vueltos a casar y las personas LGTBQ+, subrayando la necesidad de acompañar sin juzgar.

Vieron este clip de entrevista del Papa Francisco hablando con una persona no binaria de el colectivo LGBTQ.



Me parece increíble sus respuestas, y que buena manera de decirlo. Este video deberían ver las religiosas que se pasan atormentando trans, gays, queer’s y demás! pic.twitter.com/tXRQVg11Nf — Renataa (@renatavalenciam) April 7, 2023

LEE TAMBIÉN: Los guatemaltecos que conocieron al papa Francisco

Estos momentos resumen un pontificado caracterizado por el compromiso social, la compasión y la búsqueda de una Iglesia más cercana, humana y valiente ante los desafíos contemporáneos.