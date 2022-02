Los dimes y diretes en el Congreso por la salida del sistema Guatenóminas

La salida del Congreso del sistema Guatenóminas provocó dimes y diretes en la sesión plenaria de este miércoles 9 de febrero.

Desde señalamientos de corrupción, hasta la creación de plazas fantasma y cobros de comisiones, fue parte de los señalamientos que surgieron en la sesión plenaria realizada este miércoles, luego que la Junta Directiva dirigida por Allan Rodríguez decidiera abandonar el sistema Guatenóminas.

Todo inició luego que la bancada Semilla pidiera incluir un punto resolutivo en el orden del día que exhorta a la nueva Junta Directiva regresar a Guatenóminas,

"Estamos en frente de uno de los temas que tiene a excompañeros diputados presos. No es una cosa de juguete, cuatro expresidentes del Congreso, presos. Dejémonos de echar agua de pureza aquí, cuando me cayó en las manos la nómina, me espanté de lo que había ahí. Había gente que ganaba dos o tres veces más que un diputado, había más de 1,600 conserjes. Se cayeron mas de 1,800 contratos por plazas fantasma", recordó el diputado Mario Taracena, del grupo de opositor en el Congreso.

El congresista recomendó a la nueva Junta Directiva enderezar todo y regresar a Guatenóminas. "Deje de decir que lo va a estudiar, regréselo a donde estaba, se hizo porque hay suficientes razones, varios diputados enjuiciados. Gente en la cárcel, en Mariscal, y ahora ustedes quieren ser los listos. Ustedes creen que los otros compañeros no eran listos, ahora ustedes son super listos y no les va a pasar nada. Compañeros, ustedes no entendieron la lección", señaló el legislador.

"¿Cuál es el fondo de esto? esconder plazas", señaló e indicó que durante el año pasado bajo el mando de Rodríguez, hubo una gran contratación de personal innecesario.

Su comentario no fue bien recibido por el expresidente del Congreso, quien defendió su decisión, pero antes acusó al diputado Carlos Barreda de criticarlo en Twitter y de manejar un "net center" para defender sus posturas, hecho que causó abucheos dentro del hemiciclo parlamentario.

"Aprovechando que el expresidente del Congreso quiere darse baños de pureza, voy a hablar del tema", dijo Rodríguez, pero en su lugar acusó a los diputados de oposición de entrampar la agenda impulsada por el grupo oficialista y sus aliados. "Da pena que la oposición se quede sin argumentos y que su intención sea entrampar la agenda", señaló.

Además Rodríguez, aseguró que se "esta tratando de politizar" las acciones que él realizó cuando era presidente del Congreso y afirmó que el sistema de Guatenóminas no se estaba utilizando y que estaba plasmado en informes de la Contraloría General de Cuentas.

"Nunca ha estado el Congreso en el sistema de Guatenóminas", aseguró y luego justificó que el problema consiste en los sistemas de tecnología que utiliza ese organismo.

Al final, la actual presidenta del Congreso, Shirley Rivera, dijo que regresarán al sistema. "Guatemala necesita que estemos en paz y tranquilos... la conclusión a la que llegamos en Junta Directiva es que debemos estar", dijo y explicó que se pidió al Ministerio de Finanzas que nombre a los técnicos que permitan al Legislativo migrar del programa que ese organismo utiliza en la actualidad, al de Guatenóminas, con el fin de no duplicar el trabajo y que no haya dificultades técnicas.