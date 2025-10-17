Dior abre las puertas de su universo en Guatemala

-

Bajo el concepto de "El Circo de los Sueños", Perfumerías Fetiche y Dior inauguraron oficialmente un nuevo espacio en Oakland Place: un ambiente diseñado para vivir una experiencia inmersiva inspirada en la elegancia, la creatividad y la magia de la maison francesa.

Con este nuevo espacio, se busca que los asistentes vivan una experiencia 360°, donde puedan descubrir el producto ideal para su rutina de cuidado, explorar el universo del color y la belleza de Dior, y encontrar la fragancia de sus sueños.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Además, ofrece "The Art of Gifting", una propuesta que convierte cada compra en un detalle único, con empaques personalizados y acabados que reflejan el arte de regalar de Dior.

Miss Dior Essence: una oda a la feminidad

Durante la inauguración, se presentó Miss Dior Essence, la nueva versión de su icónica fragancia creada por Francis Kurkdjian, director creativo de Perfumes Dior.

La fragancia, floral amaderada, está representada por la actriz Natalie Portman, quien encarna la esencia de una mujer que se libera de las convenciones y vive guiada por sus emociones, con confianza y determinación.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Notas olfativas:

Salida: acorde de flor de saúco y mora confitada

acorde de flor de saúco y mora confitada Corazón: jazmín

jazmín Fondo: roble denso y envolvente

El resultado es un aroma sofisticado que celebra la autenticidad y la fuerza interior de cada mujer. Su frasco retoma el diseño original de 1948 de Christian Dior, con un motivo de pata de gallo esmerilado y un lazo poignard de grosgrain negro, fabricado en Francia, símbolo de elegancia y carácter atemporal.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Visita el nuevo espacio de Dior en Oakland Place y descubre un universo lleno de magia, color y sofisticación. Déjate cautivar por Miss Dior Essence y vive la experiencia de la maison francesa.