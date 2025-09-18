¡Pulso político por beneficio a Codedes! Diputado anuncia rechazo a veto presidencial

-

La entrada en vigencia de la ley que favorece a los Codedes, enfrentaría al Ejecutivo y el Congreso.

OTRAS NOTICIAS: Ministro de Finanzas asegura que Decreto 7-2025 debe vetarse

"Si el presidente (Bernardo) Arévalo quiere que juguemos a un pulso político, lo vamos a hacer", expresó el diputado Luis Aguirre, del bloque Cabal, y aseguró que "hay votos suficientes" para rechazar la aplicación del veto presidencial, al Decreto 7-2025, que favorece a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes).

El legislador es uno de los principales impulsores de esa normativa, la cual ha sido rechazada no solo por el Ejecutivo, sino también por organizaciones sociales, académicas y empresariales, por considerar que favorece la corrupción y contraviene preceptos constitucionales.

La ley permite a los Codedes trasladar al siguiente período fiscal los recursos extraordinarios que no use en el año en curso y fija en cinco días el plazo máximo para que las entidades estatales aprueben los avales para diversos proyectos. De no haber respuesta en ese lapso, se tomaría el silencio como una autorización tácita, según se plasmó en el Decreto.

Fuente: Decreto 7-2025

Aunque alcaldes de distintos puntos del país se han mostrado a favor de la norma y hasta entregaron una carta a la Presidencia de la República exigiendo su sanción para que cobre vigencia, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) confirmó que se recomendará el veto. Con ello, se pretende que la ley quede sin efecto.

Empero, Aguirre recordó que si se vetara, el Decreto 7-2025 tendría que regresar al Congreso y mediante una votación se buscaría rechazar tal disposición, para ordenar su inmediata publicación y entrada en vigencia.

Aguirre adelanta que se rechazaría el veto presidencial, si este se otorgara al Decreto 7-2025



: Cortesía pic.twitter.com/0Vfy3AkELt — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 18, 2025

"Para evitar chantajes"

A decir del diputado, el contenido de la normativa que ahora es objeto de críticas, es el mismo que aparece en artículo 55 del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Ahí se plantea una autorización para que los Codedes pasen para 2026 los recursos que dejen sin ejecutar este año.

Aguirre indicó que al aprobar la normativa en mención, en un decreto aparte del plan de gastos que propone el Ejecutivo, se pretende "evitar chantajes" e injerencias de la administración de Arévalo en temas que están en puerta en el Congreso.

Uno de los objetivos es "evitar que parte de los compromisos que se tengan sea utilizado para manipular diputados y ganar una Junta Directiva", expresó.

Con la aprobación del Decreto 7-2025, se busca evitar chantajes por parte del Ejecutivo, dice Aguirre



: Cortesía pic.twitter.com/iRNEfTxst8 — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 18, 2025

Razones constitucionales

Cabe destacar que, durante su comparecencia ante la Comisión de Finanzas y Moneda del Legislativo, el titular del Minfin, Jonathan Menkos, rechazó que la propuesta del Ejecutivo para los Codedes y lo aprobado en el Decreto 7-2025 sea igual.

Sobre este último texto, indicó que "tiene elementos que podrían ser inconstitucionales" y añadió que hay un equipo jurídico detallando las razones por las que tendría que ser vetado.