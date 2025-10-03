Diputado argentino envuelto en polémica por negocios en Guatemala

-

El caso de un diputado argentino acapara los titulares de ese país, al trascender que recibió un pago de US$200 mil provenientes de una mina en Guatemala propiedad de Fred Machado, acusado de narcotráfico.

José Luis Espert, diputado y candidato a la reelección por el partido La Libertad Avanza (LLA), reconoció que recibió US$200,000 por un trabajo privado hecho a la empresa Minas del Pueblo, S.A., situación que lo colocó en los titulares de aquel país en las últimas horas, tras recordar que la entidad en mención pertenece a Federico "Fred" Machado, acusado por Estados Unidos de narcotráfico.

El caso ya es conocido como el Espert Gate y provocó la reacción del aludido, quien publicó un video para explicar que se trató de una actividad en el ámbito privado, mientras no se dedicaba a la política.

Machado, por su parte, guarda prisión domiciliar tras ser capturado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Intepol) en Argentina en 2021. Asimismo, está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

En varias entrevistas, reconoció desempeñarse como propietario de la mina en mención, la cual aparece en el registro de Licencias Mineras del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con autorización de explotación emitida en enero de 1004 y cuya vigencia vence en 2034.

La mina está ubicada en San Miguel Tucurú y Purulhá (entre Alta Verapaz y Baja Verapaz) y produce plomo, zinc y plata. En 2021, el Ministerio Público allanó el área conocida como La Meca, propiedad de la empresa y localizó una avioneta, pista de aterrizaje, así como talas ilegales y explotaciones de cobre, zinc y plomo no autorizadas.

En una entrevista con Soy502, realizada en febrero de este año, Machado negó los señalamientos y aseguró que ninguno de los aviones que aterrizaron en Guatemala con droga, le pertenecían.

"Ninguno de los aviones que aterrizaron en Guatemala u otros países pertenecían a mi persona, ninguno. Y qué casualidad que los pilotos de muchos de esos aviones se escaparon. Todo muy conveniente. Escuché tantas fantasías en los últimos tiempos, que hasta a mí me da miedo leer los artículos", manifestó en aquella ocasión.

Escándalo en Argentina

Tras conocerse la transacción, Espert comentó que "no tenía que esconder" y alegó que se trató de un asunto de una actividad privada y que, a principios de 2019, Machado le ofreció apoyarlo con la presentación de su libro en Viedma, la ciudad natal del propietario de aviones y que incluso, le ofreció transportarlo vía aérea hacia el área.

"Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitada de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia", explicó en un video.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

En una entrevista concedida a Prensa Libre, Machado expuso que "el proyecto minero que se llamaba Las Minas del Pueblo, era legal. Las autoridades de Guatemala me autorizaron todas sus operaciones, todo marchaba bien hasta que uno de mis trabajadores, Iván Morales, a quien le di mucho poder de manejar dinero y varios de los negocios, me estafó. Una de las máquinas se la llevó a Chiquimula y empezó a operar de forma ilegal. Ya no supe nada más de él, pero tenía 10 guardaespaldas".

El diputado opositor Rodoldo Tailhade denunció el pasado 12 de febrero y durante una sesión plenaria en el Congreso de Argentina, que Espert tenía relación con Machado. En ese momento, relató que tenía nexos con el narcotráfico y que esto favoreció al cartel de Sinaloa, con el lavado de una cifra que supera los US$500 millones.

Incluso, Tailhade afirmó que con esos recursos se habían financiado campañas políticas en Guatemala.

"Bancó la (campaña) de Jimmy Morales, entre 2016 y 2020, uno de los presidentes más corruptos", manifestó, y continuó: "después también financió la campaña del presidente que le siguió, Giammattei". De ambos, el primero rechazó las aseveraciones por medio de un video en sus redes sociales: