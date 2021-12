Diputado evita explicar su voto a favor para la nueva autopista de Escuintla

El diputado de Semilla José Alberto Sánchez Guzmán votó favor de la concesión a la nueva carretera en Escuintla. Sin embargo, se negó a justificar el porqué de su decisión.

El diputado Alberto Sánchez, que está siendo investigado a lo interno de su partido por una denuncia de supuesto acoso sexual, ahora evita explicar por qué voto a favor de la concesión de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.

La dirigencia del partido Semilla pidió a Sánchez que brinde un informe público justificando su voto a favor del Decreto 18-2021.

Sin embargo, el legislador respondió solicitando que se le indique "el fundamento legal de tal solicitud".

Expone que la Constitución le garantiza la libertad de acción. "Toda persona tiene derecho a hacer lo que la Ley no prohíbe; no está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en la Ley y emitidas conforme a ella", escribió en una carta enviada al Comité Ejecutivo de la agrupación partidaria.

Esta es la carta:

La concesión hacia Puerto Quetzal se aprobó el pasado 25 de noviembre en el Congreso de la República y contó con el apoyo de 105 diputados.