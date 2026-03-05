Congreso: CC otorga amparo que garantiza elección de magistrados de la CC

-

La CC otorgó esta noche un amparo para garantizar elección de magistrados de la CC por el Congreso de la República.

Por unanimidad, el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó el amparo que garantiza la realización de la sesión plenaria convocada por el Congreso de la República para la elección de magistrado titular y suplente de la CC, período 2026-2031.

Esta sesión esta prevista para las 10:00, de no tener el cuórum necesario en la Junta Directiva, la resolución emitida por la CC previene a la presidencia del Legislativo mantener abierta la sesión y no cancelarla como sucedió el pasado martes 3.

Además, aclara que durante el desarrollo de la plenaria, la presidencia de este organismo de Estado garantizar el orden, la continuidad del debate y el cumplimiento del procedimiento parlamentario.

Denuncia

Como se recordará, la acción de amparo fue presentada por el diputado Carlos Enrique López Girón, integrante de la bancada del partido Valor.

En esta acción, el amparista solicitó que se garantizara la realización de la sesión plenaria convocada para mañana 5 de marzo en la que se prevé la elección de los representantes del Congreso de la República ante la CC.

Antecedente

El pasado martes 3 de marzo, el pleno de diputados fue convocado a la sesión plenaria a celebrarse a las 14:00 horas.

Sin embargo, tras 35 minutos de espera y tres llamados efectuados a la asistencia, el presidente de este organismo de Estado, Luis Contreras, decidió cancelar la sesión por falta de cuórum en Junta Directiva.