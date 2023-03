Diseñador arquitectónico ítalomexicano estará en Guatemala

Próximamente se realizará un encuentro con el diseñador arquitectónico y especialista en iluminación, Luca Salas, para conocer más sobre la importancia del estudio de la luz para la creación de espacios.

En el marco del Día Internacional del Diseño, el Arquitecto ítalomexicano Luca Salas visitará Ciudad de Guatemala para presentar un proyecto llamado "Receptores de luz", que investiga los instrumentos y los espacios de medición solar en la historia.

En el estudio se investigan espacios come el Duomo de Milán y las Pirámides de Montealban en Oaxaca, con la intención de evidenciar la importancia del estudio de la luz para la creación de espacios y la comprensión de los hábitos de la sociedad contemporánea.

Sobre el diseñador

Lucas Salas Bassani Antivari nació en Ciudad de México. Se graduó en la Gerrit Rietveld Academie de Amsterdam (Países Bajos) y en el Máster en Diseño de Iluminación y Tecnología Led Consorzio del Politécnico de diseño de Milán (Italia).

Actualmente ha realizado proyectos en Italia, Alemania, Francia, Holanda y México. Desde 2014 es profesor en los talleres Esenciales de Luz, Impartidos en México por el Instituto Brandi para la Luz y El Diseño.

En 2017, la revista Light de Londres lo nombró 40under40 Light Designer of the world. En 2018 recibió el premio Master of Light 2018 de los Premios Construlita así como el Premio a la Mejor Iluminación en Espacios Públicos.

Datos del evento

El encuentro con Lucas Salas Bassani Antivari se llevará a cabo el lunes 13 de marzo a las 17:00 horas en el Instituto Italiano de Cultura de zona 10. La entrada es libre.