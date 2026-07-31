¿Por qué no deja de temblar en Guatemala? Esto explica el Insivumeh

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En el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa se reporta una secuencia sísmica que continua desde el pasado 17 de julio cuando se reportó un temblor de 7.4.

Por medio de una conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) junto con las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) brindaron declaraciones este 31 de julio respecto de los constantes temblores registrados.

Claudinne Ogaldes Cruz, secretaria Ejecutiva de la Conred, indicó que "los sismos son parte de realidad de Guatemala" por su ubicación geográfica.

¿Por qué no para de temblar?

Diego Castro, jefe del departamento sísmico del Insivumeh, informó que actualmente en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa se reporta una secuencia sísmica que se activó desde el pasado 17 de julio que se reportó un temblor de 7.4.

Castro explicó que Escuintla, Guatemala, Mixco y Amatitlán han mostrado aumento de sismos; por lo que Rojas señala la necesidad de ampliar una red científica para continuar con la detección sismológica.

Existe una necesidad de ampliar la red sismología asegura el INSIVUMEH,

Video: Estuardo Paredes/Soy502 pic.twitter.com/y71PQvsz9g — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) July 31, 2026

En este sentido, Ogaldes señaló la importancia de poder generar una "Plan Familiar de Respuesta", que permita preparar insumos básicos, dentro de ellos la mochila de las 72 horas y un plan de evacuación.

Ante el sismo registrado en el país es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones ⬇️ pic.twitter.com/0BL4i0jOCn — CONRED (@ConredGuatemala) July 30, 2026

"Los sismos van a seguir ocurriendo", dijo Ogaldes, tras asegurar que la institución que dirige está preparada para coordinar una respuesta ante cualquier emergencia.

En lo que va del 2026, se han registrado 4,763 sismos en el territorio, de los cuales han sido 38 sismos sensibles en el Océano Pacífico, 61 sensibles en Sacatepéquez y 106 en Jutiapa.

"Los sismos son parte de la realidad de Guatemala" afirmó Dra. Claudinne Ogaldes Cruz, secretaria general de Conred.

Video: Estuardo Paredes/Soy502 pic.twitter.com/v3arkHv6yA — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) July 31, 2026

Metodologías alternas

Por otra parte, Edwin Rojas, director general del Insivumeh, explicó que la aplicación móvil mostró su efectividad para recibir alertas sísmicas, ya que permite informar oportunamente a la población guatemalteca ante posibles eventos.

La app tendrá actualización y mejoramientos en su funcionalidad para seguir brindando el servicio, indicó Rojas.

Además, el funcionario informó que el "Visor de Sismos" es un monitoreo real al cual el usuario podrá acceder para monitorear movimiento telúricos.