Identifican a las víctimas del ataque armado en zona 9

Una conductora resultó herida, mientras que un adulto mayor que iba de copiloto falleció en el lugar.

Las autoridades han identificado a las víctimas de un ataque armado que dejó como saldo a un hombre fallecido y a una mujer herida en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9 capitalina.

Se trata de Enrique Ponsa Molina, de 70 años, quien presentaba varias heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego y que le provocaron la muerte.

Mientras que, Carmelina de Rosario Xagil Eohon, de 36 años, quien resultó con heridas de bala en el hombro izquierdo y en el tórax, por lo que fue trasladada al IGSS de traumatología de accidentes de la zona 4 de Mixco.

Las víctimas se transportaban en un Jeep. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen, en donde el Ministerio Público (MP) realiza las diligencias de ley, por lo que se ha cerrado el paso vehicular en el carril auxiliar de la avenida Reforma.

Como vía alterna se puede utilizar la ruta hacia el Obelisco o hacia el bulevar Liberación, informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.