Rescatan a perrito amarrado en pleno risco al lado del agua del río Paraná

Dos pescadores encontraron a un perro que estaba amarrado a un risco que daba a aguas profundas mientras viajaban en lancha.
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Los marineros viajaban en lancha por el río Paraná, Sudamérica, y uno de ellos notó a un ser que se movía en el barranco por ello decidieron acercarse y notaron al animal, que estaba echado y asomó la cabeza.
"Miren lo que hay ahí en la barranca, ¡es un perrito! ¿cómo llegó allí?, tiene una soga, mueve la colita, pobrecito", dijo uno de ellos.
De inmediato no lo pensaron y desviaron su rumbo para rescatarlo, asomándose al área, uno de ellos se bajó y liberó al animal, llevándolo a la lancha.
A bordo recibió caricias y le dieron de comer el alimento que llevaban. "Me suena a que lo abandonaron... quien lo tenía no era bueno". argumentaron.
La grabación es parte del canal de Youtube "Pesca Urbana - Cristian Malloni", el rescate se hizo viral.