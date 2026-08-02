Ejército refuerza seguridad con nuevos vehículos "Pitbull" en la ciudad

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Los transportes tácticos valorados en Q24 millones 800 mil han sido desplazados en la Ciudad por medio de una operación llamada "Anillo de Contención".

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Desde horas de la mañana, de este domingo 2 de agosto, elemento del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC) se han desplazado en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, parte de las acciones del operativo "Anillo de Contención"

La modernización del Ejército de Guatemala fortalece la preparación y profesionalización de su personal, incorporando capacitación continua, entrenamiento especializado y cooperación internacional para responder con mayor eficiencia a las misiones en beneficio de la Nación.… pic.twitter.com/IlxozD51I4 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 2, 2026

En medio de este operativo, la institución castrense implementó monitoreos y rondas con vehículos tácticos tipo Pitbull, unidades de alto nivel que fueron desplegadas para apoyar los puestos de control ubicados en la 13 calle y avenida Elena, zona 3.

Operativo "Anillo de Contención" se ejecuta en zona 3.

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(Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/zNPgWJjZZT — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) August 2, 2026 Operativo "Anillo de Contención" se ejecuta en zona 3.

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Estos transportes fueron adquiridos por un valor de Q24 millones 800 mil, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

De acuerdo con las autoridades, esta operación genera puntos de control, vigilancia y presencia de fuerzas de seguridad en el área metropolitana.