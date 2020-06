DJ guatemalteco relata cómo sobrevivió al Covid-19 desde su casa

El DJ guatemalteco, Luis Mollinedo, dio positivo a la prueba del Covid-19 al igual que su padre, quien lamentablemente perdió la batalla.

El joven músico quiso compartir su experiencia para crear conciencia acerca de los cuidados que deben tomarse y de cómo actuar ante las primeras señales de la enfermedad.

"Hoy, luego de un mes de lucha intensa, al fin pudimos vencer al coronavirus como familia, aunque lastimosamente perdimos a nuestro papá luchando", así empieza el conmovedor mensaje de Luis, quien luego detalla, paso a paso, todas las medidas que tomó en casa para combatir el nuevo coronavirus.

"Creemos que es nuestra responsabilidad compartir lo que hicimos en casa para poder combatir y salir del virus, el objetivo es poder ayudar a los que están viviendo lo mismo o puedan llegar a vivirlo", agregó.

Una verdadera batalla

Desde paracetamol para bajar la fiebre, hasta la toma de vitaminas D y C para fortalecer las defensas. Luis también comenta que se hizo nebulizaciones, alternando solución salina y té de manzanilla, lo cual le permitió descongestionar sus vías respiratorias y evitar la sensación de ahogo.

Luis Mollinedo es un amante de la música. (Foto: Facebook oficial)

Al mismo tiempo, recomienda desinfectar todas las áreas, todos los días. Utilizar mascarilla todo el tiempo para no infectar áreas en común y descansar lo más posible. No comer en familia para evitar el contagio, pero sí alimentarse los tres tiempos para no descompensarse.

El músico comenta que la sintomatología de su padre fue falta de respiración, fuerte desorientación mental y tos repetitiva. Por ello, recomienda que al sentir cualquiera de estos síntomas, se acuda de inmediato al médico.

