¡Doble colisión en el Periférico! Carro vuelca y patrulla termina empotrada (video)

Durante la madrugada del 7 de diciembre un vehículo volcó en el Anillo Periférico, mientras se cubría esta emergencia se dio otro percance.
OTRAS NOTICIAS: Así fue captado el alcalde de Masagua minutos antes del ataque armado (video)
El primer hecho se originó cuando un vehículo particular quedó volcado en el asfalto de la 19a. calle zona 7, en la ruta del Anillo Periférico.
En el lugar se encontraban los Bomberos Municipales que cubrían la emergencia.
Mientras se daba el seguimiento por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) ante posibles indicios de que este vehículo era un taxi pirata, la patrulla donde se movilizaban los agentes fue impactada por otro vehículo, causando una segunda colisión en el lugar.
Así se encuentran: