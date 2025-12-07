Versión Impresa
Así fue captado el alcalde de Masagua minutos antes del ataque armado (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de diciembre de 2025, 07:31
El alcalde sufrió disparos durante un desfile navideño. (Foto: captura de video)

El alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, fue víctima de un ataque armado durante un desfile en la aldea Obero, que se realizaba la noche del 6 de diciembre.

Antes de este hecho, el alcalde se encontraba acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quienes al ritmo de la música del desfile, encaminaban su marcha saludando y bailando con los residentes de la localidad.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran los minutos previos al ataque.

En ellas, el jefe edil se veía tranquilo, disfrutando del desfile y saludando a los asistentes, hasta que el ambiente de festejo con globos y baile se llenó de violencia, cuando un desconocido inició a dispararle.

Según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales, Marroquín fue trasladado en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

