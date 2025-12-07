Así fue captado el alcalde de Masagua minutos antes del ataque armado (video)

El alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, fue víctima de un ataque armado durante un desfile en la aldea Obero, que se realizaba la noche del 6 de diciembre.
Antes de este hecho, el alcalde se encontraba acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quienes al ritmo de la música del desfile, encaminaban su marcha saludando y bailando con los residentes de la localidad.
Imágenes que circulan en redes sociales muestran los minutos previos al ataque.
En ellas, el jefe edil se veía tranquilo, disfrutando del desfile y saludando a los asistentes, hasta que el ambiente de festejo con globos y baile se llenó de violencia, cuando un desconocido inició a dispararle.
Según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales, Marroquín fue trasladado en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció debido a la gravedad de las heridas que presentaba.