"Don Omar anuncia su retiro de los escenarios

Uno de los pilares del reguetón, Don Omar, se retira de manera definitiva de los escenarios tras 25 años como parte fundamental en la música urbana.

Para despedirse el puertorriqueño anuncia el lanzamiento de un álbum recopilatorio, un segundo disco con temas inéditos y una última gira.

El "Rey" del género asegura que a sus 47 años es momento de pasar la batuta a las nuevas generaciones, con un legado inquebrantable.

Don Omar es considerado una de las voces más imponentes y respetadas de la música urbana.

Entre los temas hito del cantante están "Dile", "Diva virtual", "Pobre Diabla" y "Danza Kuduro", que marcaron un antes y un después en el reguetón.

"Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón", expresó acerca de su decisión.

Don Omar

Su nombre real es William Omar Landrón Rivera, es cantante, compositor y actor puertorriqueño nacido el 10 de febrero de 1978 en Villa Palmeras, Puerto Rico.

Es conocido como el "Rey del Reguetón" y alcanzó la fama con su álbum King of Kings y ha sido una figura clave en la música urbana. Ha participado en la franquicia de películas "Rápidos y furiosos" y ha recibido numerosos premios, incluyendo Latin Grammys.

