Donald Trump congela los fondos a la Universidad de Harvard

La suspensión de fondos o subvenciones a Harvard puede sentar un precedente para otras universidades que no cumplan con las expectativas del Gobierno.

La secretaria de Educación de EE.UU., Linda McMahon, anunció que el Gobierno de Estados Unidos no otorgará nuevos fondos a la Universidad de Harvard.

Esto se debe a que Harvard ha incumplido con sus obligaciones legales, éticas y fiduciarias, y además, ha demostrado una falta de transparencia y rigor académico.

En una carta publicada en la red social X, McMahon afirma que Harvard ha "burlado" del sistema de educación superior de EE.UU. y que, por lo tanto, dejará de ser una institución financiada con fondos públicos. La carta está dirigida al presidente de Harvard, Alan Garber.

La suspensión de subvenciones puede tener consecuencias significativas para Harvard, ya que la universidad depende en gran medida de los fondos públicos para financiar sus programas y actividades.

La pérdida de estos fondos puede afectar la capacidad de la universidad para ofrecer programas de alta calidad y para atraer a los mejores estudiantes y profesores.

