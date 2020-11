Donald Trump participa en una protesta a su favor en Washington

Entre gritos y ovaciones, Donald Trump se acercó a los manifestantes que se unieron en una marcha a su favor, en Washington, EE.UU., insistiendo en que el resultado de las elecciones fue un fraude.

Los simpatizantes afirman que el mandatario fue ganador de la elección, aun cuando el demócrata, Joe Biden, ya fue reconocido por los principales mandatario del mundo como el vencedor.

We will WIN! https://t.co/MwfvhQJ5wy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Trump se acercó en una caravana móvil frente a la Freedom Plaza, justo cuando la multitud vociferaba: "¡USA, USA!" “¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!” agitando banderas y pancartas que decían: “Trump 2020”, “Mejor presidente de la historia” y “Detengan el robo”.

Al parecer, el mandatario se movilizaba a su campo de golf situado en Virginia.

Trump aún no acepta su derrota y asegura que hubo fraude por los votos que llegaron vía correo postal. Y aún este sábado, posteó una foto en apoyo de la marcha, con la provocadora frase: ¡Nosotros ganaremos!.

People are not going to stand for having this Election stolen from them by a privately owned Radical Left company, Dominion, and many other reasons! https://t.co/RMOa4jKZwA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

“Durante años, los demócratas han predicado sobre lo inseguras y amañadas que nuestras elecciones habían sido. Ahora afirman: ‘Qué trabajo más maravilloso hizo la Administración de Trump convirtiendo las de 2020 en las elecciones más seguras’. En realidad es cierto, excepto por lo que los demócratas hicieron. ¡Elecciones Amañadas!”, escribió recientemente.

