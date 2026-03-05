Hallan más de 400 celulares, armas y drogas durante requisa en cárcel Pavón

Entre los hallazgos también se encuentran radiotransmisores, routers y antenas satelitales de internet.
Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo una requisa en el centro carcelario Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, por parte del Sistema Penitenciario (SP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante el operativo se localizaron cientos de aparatos electrónicos, armas de fuego, drogas y otros objetos que habían sido ingresados de manera ilegal.
Entre lo incautado se encuentran los siguientes ilícitos:
- 420 celulares.
- 18 routers para internet.
- 03 antenas de internet satelital.
- 19 radiotransmisores portátiles (walkie-talkies).
- 14 bombillas con cámaras incorporadas.
- 05 pesas digitales.
- 50 televisores.
- 25 bocinas musicales.
- 02 pistolas.
- 60 municiones.
- 02 tolvas.
- Marihuana, cocaína, crack.
- Cigarros, cervezas y licores.
El operativo continúa esta noche según indicaron las autoridades. "Avanzamos con paso firme limpiando de ilícitos los centros de detención del país", mencionó Jorge López Dellachiessa, director general del SP.