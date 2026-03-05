Versión Impresa
Hallan más de 400 celulares, armas y drogas durante requisa en cárcel Pavón

  • Por Geber Osorio
04 de marzo de 2026, 19:35
Las autoridades localizaron dispositivos y objetos ilegales dentro de la cárcel Pavón. (Foto: PNC)

Las autoridades localizaron dispositivos y objetos ilegales dentro de la cárcel Pavón. (Foto: PNC)

Entre los hallazgos también se encuentran radiotransmisores, routers y antenas satelitales de internet.

Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo una requisa en el centro carcelario Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, por parte del Sistema Penitenciario (SP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante el operativo se localizaron cientos de aparatos electrónicos, armas de fuego, drogas y otros objetos que habían sido ingresados de manera ilegal.

Entre lo incautado se encuentran los siguientes ilícitos:

  • 420 celulares.
  • 18 routers para internet.
  • 03 antenas de internet satelital.
  • 19 radiotransmisores portátiles (walkie-talkies).
  • 14 bombillas con cámaras incorporadas.
  • 05 pesas digitales.
  • 50 televisores.
  • 25 bocinas musicales.
  • 02 pistolas.
  • 60 municiones.
  • 02 tolvas.
  • Marihuana, cocaína, crack.
  • Cigarros, cervezas y licores.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

(Foto: Bernardo Arévalo)
(Foto: Bernardo Arévalo)

El operativo continúa esta noche según indicaron las autoridades. "Avanzamos con paso firme limpiando de ilícitos los centros de detención del país", mencionó Jorge López Dellachiessa, director general del SP.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

