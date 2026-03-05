Salud: EEUU y Guatemala firman un Memorando de Entendimiento de $113 millones

-

El Memorando de Entendimiento establece un sistema de respuesta rápida que facilitará la detección y respuesta a brotes de enfermedades infecciosas.

Estados Unidos y Guatemala firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) bilateral de cooperación en salud de $113 millones, con lo que se pretende avanzar en la Estrategia de Salud Global América Primero de la administración del presidente estadounidense Donald Trump en el hemisferio occidental.

A través de este MOU, el Departamento de Estado, trabajando con el Congreso de los Estados Unidos, tiene la intención de proporcionar casi $60 millones, mientras que Guatemala invertirá $1.6 millones en nuevos gastos internos, adicional al aumento en su propio presupuesto interno por más de $53 millones durante los próximos cinco años, según indicó la Embajada de EE. UU.

El Encargado de Negocios John Barrett y el ministro de Salud, Joaquín Barnoya firmaron el MOU que establece marcos para sistemas de salud sostenibles y liderados por el país, al tiempo que "fortalece las capacidades de detección y respuesta a enfermedades que protegen a las poblaciones estadounidense y guatemalteca de amenazas sanitarias emergentes", señalaron las autoridades.

Sistema de respuesta rápida

El Memorando establece un sistema robusto de vigilancia, laboratorio y respuesta a brotes en Guatemala capaz de detectar aparición de enfermedades infecciosas dentro de siete días, con lo que se notificaría a las autoridades internacionales dentro de un día e implementar acciones de respuesta dentro de una semana, explicaron las autoridades.

Este sistema facilitaría la detección y respuesta a brotes de enfermedades infecciosas, como sarampión, VIH/SIDA y gusano barrenador del Nuevo Mundo, en "tiempo récord".

"Este MOU se basa en más de 60 años de compromiso de salud mundial de Estados Unidos en Guatemala y reafirma al país norteamericano como el socio confiable en la región", aseguró la Embajada estadounidense.