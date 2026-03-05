¡Trágico accidente! Conductor muere tras colisión en carretera a El Salvador

-

Otra persona resultó herida tras este percance vial que ha provocado congestionamiento en la vuelta "El Chilero".

Un trágico accidente vial en el que falleció un conductor se registró este miércoles 4 de marzo en la vuelta "El Chilero", en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, jurisdicción de Villa Canales.

Por motivos que se desconocen, el conductor de un vehículo de dos ruedas sufrió un percance vial, lo que le provocó una caída en el lugar.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras arribar al sector, verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El fallecido era el conductor de un vehículo de dos ruedas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.

El departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) brinda seguridad en el sector para evitar más accidentes durante la atención de la emergencia.