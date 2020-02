Así es como pueden robar tus datos usando WhatsApp

WhatsApp es la red social de mensajería instantánea más utilizada. Los ciberdelincuentes tratan de robar datos e identidades usando WhatsApp con la técnica del "phishing", una modalidad de robo de ingeniería social.

Hay dos nuevas modalidades de robo. El primer caso se desarrolla a través de un SMS que reciben los usuarios de WhatsApp en su móvil, que incluye un código (para dar más realismo) y se hace pasar por portavoces de la compañía de mensajería.

En el mensaje, solicitan al usuario confirmar su número de teléfono junto al reenvío del código a través de un link que ofrecen. Al acceder, los usuarios están proporcionándoles sus datos personales.

El objetivo de este mensaje sería robar datos de identidad del usuario para cometer delitos en su nombre.

El segundo caso de intento de fraude informático es algo distinto y busca el robo de datos bancarios. Los delincuentes usurpan la identidad de la Agencia Tributaria, (que nunca pide datos personales a través de ninguna plataforma digital).

Este es el mismo modus operandi. Se envía un mensaje en nombre de la Agencia Tributaria que solicita datos al usuario para poder realizar el cobro del dinero.

A través del mensaje se intenta manipular al usuario para que entregue datos personales de sus cuentas bancarias a través de un enlace al que debe acceder.

