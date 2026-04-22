Hito médico: Rodolfo Robles y su hallazgo sobre la oncocercosis

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Conoce la historia de Rodolfo Robles Valverde, el médico guatemalteco que revolucionó la medicina tropical con el descubrimiento de la oncocercosis.

Este científico de Xelajú identificó el parásito Onchocerca volvulus, combatiendo la ceguera de los ríos y dejando un legado eterno en la salud pública y la educación científica en Guatemala y toda América Latina.

En enero de 1878 nació en Xelajú Rodolfo Robles Valverde, un médico y científico guatemalteco cuyo legado transformó la medicina tropical en América Latina.





Uno de los hospitales más importantes de Quetzaltenango lleva su nombre. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Hijo de Francisco Robles y Trinidad Valverde, desde temprana edad mostró una notable inclinación por el estudio, lo que lo impulsó a buscar una formación académica sólida tanto dentro como fuera del país.

Sus primeros años de educación los cursó en California, Estados Unidos, donde adquirió una base académica que más adelante fortalecería en Guatemala, al obtener el título de bachiller en Ciencias y Letras.





Legado de Rodolfo Robles Valverde: Ciencia y medicina en la USAC. (Foto: Archivo)

Su deseo de ampliar conocimientos lo llevó posteriormente a Europa, donde ingresó a la Universidad de París, una de las instituciones más prestigiosas de la época. Allí se especializó en microbiología y salud pública, áreas que en ese momento comenzaban a tomar relevancia en el estudio de enfermedades infecciosas. A inicios del siglo XX obtuvo el título de médico y cirujano, consolidando así su formación profesional.

El momento más trascendental de su carrera científica ocurrió en 1915, cuando atendió a un niño que presentaba una lesión en la frente.





Rodolfo Robles: El guatemalteco que halló la ceguera de los ríos. (Foto: Archivo)

Durante la intervención para extraer un nódulo, Robles logró identificar en el tejido al parásito Onchocerca volvulus, responsable de la oncocercosis, una enfermedad conocida como "ceguera de los ríos". Este descubrimiento permitió, por primera vez en América, establecer la causa de esta afección, que afecta principalmente a poblaciones rurales expuestas a vectores en zonas cercanas a ríos.

El hallazgo de Robles no solo representó un avance científico, sino que también abrió la puerta al desarrollo de estudios epidemiológicos, programas de prevención y estrategias de tratamiento que, con el paso del tiempo, han contribuido a reducir el impacto de esta enfermedad en distintas regiones del continente.

Además de su trabajo como investigador, Rodolfo Robles se desempeñó como docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde impartió cursos de anatomía, bacteriología y clínica médica. Su vocación por la enseñanza dejó una huella importante en la formación de médicos guatemaltecos, quienes encontraron en él un referente de disciplina, ética y compromiso con la ciencia.





El busto de Rodolfo Robles se encuentra junto al Paraninfo Universitario en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Su legado ha sido ampliamente reconocido tanto en Guatemala como en México. Diversas instituciones, hospitales, calles y centros educativos llevan su nombre como muestra de admiración a su aporte científico. Entre los homenajes más emblemáticos destacan su busto ubicado en el Paraninfo Universitario y el Puente Internacional Rodolfo Robles, que une a Guatemala y México sobre el río Suchiate, símbolo de su trascendencia más allá de las fronteras.

Rodolfo Robles Valverde falleció el 8 de noviembre de 1939, pero su contribución continúa vigente. Su descubrimiento sigue siendo fundamental para la medicina tropical y la salud pública, consolidándolo como una de las figuras más importantes en la historia científica de Guatemala y de América Latina.